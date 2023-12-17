Россияне сделали самую масштабную ИПСО в истории TikTok против Резникова - исследователи

Русские оккупанты провели информационно-психологическую спецоперацию против бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций со ссылкой на расследование лаборатории цифровых криминалистических исследований DFRLab.
Сообщается, что в конце июля 2023 года DFRLab заметила несколько публикаций в Twitter (ныне – Х), в которых повторно публиковались видео из сервиса TikTok с критикой экс-министра обороны Украины Алексея Резникова.
Учетные записи, которые публиковали видео, загружали только один ролик на учетную запись и использовали аудио, которое было создано искусственным интеллектом. После этого BBC Verify обнаружила сотни учетных записей, которые применяли подобную тактику.
Россияне распространяли видео о том, что дочь Резникова, исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз, якобы приобрела виллу в Мадриде через подставную киприотскую компанию.
"Это был первый из многих учетных записей, которые загружали отдельные видео с подобными претензиями, но детали в каждом видео - например, изображение якобы купленной виллы или ее стоимость - были непоследовательными, что вызвало многочисленные вопросы о законности обвинений", - сообщают аналитики.
Также сообщается, что на данный момент сотрудники TikTok обнаружил и удалил более 12,8 тысячи учетных записей, которые, по оценкам соцсети, участвовали в ИПСО. Россияне привлекли более 847 000 подписчиков, которые сгенерировали сотни миллионов просмотров.
Напомним, ранее в районе временно оккупированного города Бердянск был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. В сентябре прошлого года генерал уже был ранен в результате атаки украинских войск в районе Сватово, но тогда тому удалось выжить.
Кроме того, недавно ВСУ ликвидировали "военкора" одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РФ. Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела. Кроме того, получили ранения еще трое пропагандистов.
До того Министерство обороны Великобритании подтвердило, что на войне в Украине ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием.
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