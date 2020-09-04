Российский дипломат в ООН "обнаружил" в Беларуси националистов из Украины

Дмитрий Полянский из российской делегации в ООН / Reuters

Российские дипломаты (причем самого высокого уровня) продолжают настаивать на том, что украинские националисты якобы организуют массовые протесты в Беларуси против власти Александра Лукашенко.

Об этом на неформальной встрече Совета Безопасности ООН заявил Дмитрий Полянский ‒ заместитель постоянного представителя РФ в ООН Виталия Небензя.

Мероприятие проходило в формате видеосвязи по "формуле Арриа". Полянский заявил, что агрессивная протестная активность в Беларуси во многом якобы провоцируется националистическими группировками из Украины,

"Поскольку украинская делегация также принимает участие в сегодняшней встрече, я не могу не указать на тот факт, что агрессивная протестная активность в Беларуси во многом координируется из соседней Украины, и в это вовлечен ряд местных националистических и неонацистских группировок", – сказал он.

По словам Полянского, Совбез ООН должен обсуждать не внутреннюю ситуацию в Беларуси, а "иностранное вмешательство в ее дела с целью смены власти".

"Есть только одна тема, которую мы действительно можем обсудить сегодня, раз уж мы собрались здесь, и это откровенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Беларуси, в первую очередь ее западных и южных соседей, с четкой целью смены режима", – подытожил он.

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Напомним, ранее В ООН сообщили о том, что сегодня появилась информация о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с беларусами, которых силовики задержали во время протестов против власти Александра Лукашенко.