Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

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Россию отстранили от участия в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций.

Соответствующее решение было принято Генеральной ассамблеей ООН.

Отметим, что ограничительные меры против страны-агрессора поддержали две трети стран.

Добавим, что в заседании Генассамблеи ООН принимали участие представители 193 стран.

Что такое Совет по правам человека ООН

Совет ООН по правам человека - международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека.

Этот орган является вспомогательным органом Генассамблеи.

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Напомним, что с предложением об отстранении России от Совета по правам человека призвали правозащитники из нескольких стран, включая Украину, Польшу.

Причина исключения - преступления, совершенные российскими войсками на украинской территории.

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