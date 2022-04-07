Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

Ограничительные меры против страны-агрессора поддержали две трети стран.
Россию отстранили от участия в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций.
Соответствующее решение было принято Генеральной ассамблеей ООН.
Отметим, что ограничительные меры против страны-агрессора поддержали две трети стран.
Добавим, что в заседании Генассамблеи ООН принимали участие представители 193 стран.
Что такое Совет по правам человека ООН
Совет ООН по правам человека - международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека.
Этот орган является вспомогательным органом Генассамблеи.
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Напомним, что с предложением об отстранении России от Совета по правам человека призвали правозащитники из нескольких стран, включая Украину, Польшу.
Причина исключения - преступления, совершенные российскими войсками на украинской территории.
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