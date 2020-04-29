Румыния даст часть своей территории под автономию венграм

Румыния даст автономию своим венграм

Палата депутатов законодательного органа Румынии инициировала специальную процедуру предоставления статуса автономии Секейскому краю, где компактно проживают около 700 тысяч венгров. В автономию войдут жудецы Харгита, Ковасна и город Муреш. Регион получит своего президента, а венгерский язык станет официальным с последующим использованием его во всех сферах деятельности, сообщает Digi 24.

После того, как закон пройдет процедуру утверждения в Палате депутатов и на местном референдуме, регион официально получит статус автономии. На местах будут назначены чиновники, представляющие венгерские национальные меньшинства.

Читайте такжеПольша хочет выслать авиарейсы за украинскими заробитчанамиКак известно, авторы законодательной инициативы – парламентарии от партии Демократический союз венгров Румынии. Они полагают, что предоставление автономии Секейскому краю отражает историческую справедливость. По мнению депутатов, такой шаг не нарушает суверенитет Румынии.

Отметим, Секеи – это проживающая в Румынии этническая группа, идентифицирующая себя в качестве венгерского нацменьшинства. Многие годы 1,2 миллиона этнических венгров на территории Румынии – среди которых 700 тысяч секеев – пытались добиться автономии, однако государство не поддерживало данную инициативу.

Ранее президент Владимир Зеленский дал обещание о создании автономии для крымских татар.