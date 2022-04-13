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Ряд стран НАТО скоро объявят об отправке танков Украине - Пентагон

13 апреля 2022, 23:18

Поставки новой военной помощи украинским военным начнутся немедленно, сообщили в Пентагоне.

Эмблема Пентагона
Страны НАТО будут поставлять Украине такнки / Reuters

Ряд стран НАТО в ближайшее время объявят об отправке Украине танков на фоне войны с Россией, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби во время сегодняшнего брифинга.

По его словам, ряд стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби добавил, что поставки новой военной помощи украинским военным начнутся немедленно.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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