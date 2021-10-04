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Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки - грузинский премьер

4 октября 2021, 07:45
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Политик якобы планировал неожиданно появиться на масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.

Саакашвили
Саакашвили задержали в Грузии/ УНИАН

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, по данным спецслужб, экс-президент Михаил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.

"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров", - цитирует Гарибашвили Sputnik Georgia.

По словам грузинского премьера, Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.

"Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - добавил Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, в рядах Единого Нацдвижения не было единства по этому плану, а лидер политсилы Ника Мелия был против такого развития событий.

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В Едином Нацдвижении пока что не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.

Задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Вечером Саакашвили задержали – об этом сообщил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Грузинское издание CNews сообщило, ссылаясь на свои источники, что Саакашвили попал на родину в грузовике, перевозившем зелень из Украины. Водитель трейлера по имени Элгуджа Цомая якобы вызвался тайно помочь политику.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Глава Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Лидер страны откровенно высказалась о возможности его помилования. "Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она.

viber
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