Самые эффективные "санкции" - взрывные санкции от СБУ

После начала полномасштабной российской агрессии "Запад" начал накладывать санкции на рф. В чем главная проблема этих санкций?

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Пожар в Волгограде / Коллаж: Главред, скриншоты

Тем временем продолжают накладываться самые эффективные "санкции" - санкции от СБУ. Пока ЕС обсуждает очередной санкционный пакет, а США "зависли" в выяснении внутренних отношений, украинские дроны долетели до Волгограда, где поразили местный нефтеперерабатывающий завод. Два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой производство потеряет значительную часть мощности. Это уже третий подрыв Службой российских НПЗ за последние две недели. По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили экспорт нефтепродуктов из страны-бензоколонки.

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После начала полномасштабной российской агрессии "Запад" начал накладывать санкции на РФ. В чем главная проблема этих санкций?

Процедуры их наложения - долгие. Во время самого наложения постоянно "вылезают" какие-то возражения и ограничения, поскольку ряд стран беспокоятся, чтобы санкции не ударили по ним. В конце концов, ряд государств продолжает игнорировать факт российской агрессии против Украины, продолжая покупать у них нефть и нефтепродукты. Пусть и с существенной "скидкой".

В итоге государство-бензоколонка продолжает зарабатывать огромные деньги, тратя большую их часть на войну против Украины. Так у врага появляются иранские и северокорейские ракеты, дроны и патроны. А еще они могут покупать через "серые" схемы необходимые для военного производства западные товары двойного назначения. И пока "Запад" сильно "устает" от войны, российская сторона продолжает наращивать свой военный потенциал. И все почему? Потому что кто-то не удосужился серьезно перекрыть кран на "бензоколонке".

Теперь оказывается, что "санкции от СБУ" здесь работают значительно эффективнее. Значит, и "хлопок" будет продолжаться, чтобы довести "санкционный" эффект до максимума. Характерно, что бьют украинские дроны туда, куда надо. По технологическим производствам, построенным за большие деньги с использованием большого количества дорогостоящего западного оборудования. Заменить его будет непросто и очень дорого. И это уже будет прямо влиять на российские деньги, а российские деньги будут влиять на состояние дел на фронте.

Они работают. Они - это санкции СБУ.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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