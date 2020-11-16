Санду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей Крым

Майя Санду и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Майя Санду, которая стала победителем президентских выборов в Молдове, анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, ее встреча с Зеленским состоится уже в ближайшее время, сообщает РБК-Украина.

Санду обратила внимание на то, что за время президентства Игоря Додона почти не было официальных визитов и Молдова была изолирована.

"Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения", - отметила Санду.

По ее словам, в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договорились.

Она также ответила на вопрос о "зеленом коридоре" между Украиной и Молдовой для вывода российских войск из Приднестровья.

"Для нас это очень важный вопрос - вывод войск. И мы будем искать решение этому вопросу", - сказала Санду.

Она также добавила, что считает оккупированный Крым украинской территорией. Однако на сегодня не готова присоединиться к крымской инициативе МИД Украины по деоккупации, поскольку еще не читала документ.

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