Санду потребовала от российских военных "убраться" из Приднестровья

Майя Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья / Reuters

Российских военных нужно вывести из Приднестровья, заявила в понедельник, 30 ноября, избранный президент Молдовы Майя Санду во время первой после выборов пресс-конференции.

"В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдовы, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии", — сказала Санду, ее цитирует РИА Новости.

По словам Санду, этот вопрос она намерена обсудить с Москвой.

Также президент Молдовы подчеркнула, что миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.

"В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю", — уточнила она.

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