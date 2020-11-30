Санду потребовала от российских военных "убраться" из Приднестровья

Миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую под эгидой ОБСЕ, сказала президент Молдовы.
Российских военных нужно вывести из Приднестровья, заявила в понедельник, 30 ноября, избранный президент Молдовы Майя Санду во время первой после выборов пресс-конференции.
"В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдовы, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии", — сказала Санду, ее цитирует РИА Новости.
По словам Санду, этот вопрос она намерена обсудить с Москвой.
Также президент Молдовы подчеркнула, что миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.
"В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю", — уточнила она.
Ситуация в Молдове – о чем сообщалось ранее:
- 20 ноября Майя Санду в интервью изданию Европейская правда сделала заявление о том, что войска России должны быть полностью выведены с территории Приднестровья. Новоизбранный президент не видит возможности федерализации Молдовы.
- 18 ноября победитель на выборах президента Молдовы Майя Санду призвала разморозить отношения с Украиной для дальнейшего совместного плодотворного сотрудничества.
- 16 ноября Майя Санду, которая стала победителем президентских выборов в Молдове, анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.