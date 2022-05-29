Санкции против России: послы ЕС не достигли согласия по шестому пакету

Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету / Reuters

Послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России, сообщает в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода.

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по шестому пакету санкций в отношении России. Они снова встретятся завтра утром", - отметил он.

Шестой пакет санкций против России должно войти частичное эмбарго на поставки нефти. Предполагалось, что сегодня послы стран Евросоюза согласуют его, чтобы на саммите лидеров 30-31 мая ограничение на нефть было утверждено.

Напомним, ранее послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.

Венгрии в виде исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Впоследствии стало известно о том, что Европарламент может рассмотреть вариант нефтяного эмбарго против России без участия Венгрии и вопреки ее протестам.

Советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль рассказала о том, что у Украины есть возможность добиться сдвигов в этом вопросе. Через нашу страну проходит нефтепровод "Дружба", от которого так зависима Венгрия. Украина может воспользоваться этим и надавить на нее, хоть это и не слишком дипломатично.

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