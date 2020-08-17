УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Санкции против режима Лукашенко: в МИД Германии сделали важное уточнение

17 августа 2020, 10:05

В Европе не хотят, чтобы ограничения ударили по белорусам.

Флаг Германии
В Германии раскрыли суть санкций против Беларуси / Reuters

Европейские санкции затронут исключительно лиц, которые причастны к реализации политики насилия против участников протестов в Беларуси и фальсификациям выборов. Экономические санкции Брюссель вводить не будет, чтобы не пострадал белорусский народ.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает издание DW.

По его словам, санкционный режим затронет конкретных физических лиц, которые несут ответственность за нарушения в ходе президентских выборов и насилие над мирными участниками протестных акций. Экономических санкций не будет – это может негативно отразиться на благополучии белорусского народа.

"Мы хотим целенаправленно наказать отдельных людей, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - сказал дипломат, подчеркнув, что Европа продолжает работать над санкционными списками.

Читайте такжеСанкции против Лукашенко: в США сделали резкое заявление

По итогам заседания Совета ЕС было вынесено решение, согласно которому Брюссель не признал итоговых результатов выборов президента Беларуси и запустил процесс введения санкций против политиков и чиновников, связанных с подтасовкой голосов на выборах и насилием против людей.

Напомним, 11 августа 23 депутата Европарламента подписали обращение к руководству Евросоюза с просьбой ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко. Речь шла о персональных санкциях, предусматривающих запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

В Минске уже прокомментировали потенциальные санкции Евросоюза и заявили о готовности продолжать диалог с Брюсселем.

санкции Евросоюз протесты в Беларуси выборы президента Беларуси новости Германии
Сейчас вы просматриваете новость «Санкции против режима Лукашенко: в МИД Германии сделали важное уточнение». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:03
Михаила Ефремова после инсульта ловко "отмазали" от суда
10:56
Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек
10:55
"Боится беларусов как огня": Лукашенко устроил "цирк" на бастующем заводе Видео
10:49
В Минздраве назвали дату начала учебного года в школах
10:38
Бывшая жена Виктора Павлика высказалась о нем после смерти сына
10:25
Ужесточение карантина: в Минздраве предупредили о новой угрозе
10:15
Рада не будет менять Конституцию в угоду России - Кравчук
10:05
Санкции против режима Лукашенко: в МИД Германии сделали важное уточнение
09:50
Новые правила и разделение на зоны: в Украине обновили режим карантина Видео
09:29
Рак легких: признак, расположенный на шее Видео
09:11
Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки - почти 1500 новых больных
09:08
В Белом доме опровергли встречу Трампа с Путиным до выборов 3 ноября
09:00
"Готова стать национальным лидером": Тихановская заявила о подготовке новых выборов Видео
08:49
В Киеве ужесточили карантин: главные изменения Видео
08:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 августа: успех, признание и плохая новость Видео
08:28
В НБУ рассказали, когда рассчитывают получить второй транш от МВФ
08:26
Как повышение "минималки" ударит по простым украинцам мнение
08:22
Сотни бойцов и автозаки: РФ стягивает Росгвардию к границе Беларуси Видео
08:00
Чего ждать от курса доллара: в НБУ дали прогноз
07:31
Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси
07:05
Белорусские протесты и дальнейшая участь Лукашенко: чат с политологом Анатолием Октисюком
06:51
Почему протесты в Беларуси не выливаются в результат мнение
06:32
Астролог рассказал, чем счастлив каждый знак Зодиака
06:18
"В шоке от пыток": протесты в Беларуси впервые поддержал белорусский дипломат Видео
06:01
Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты Видео
05:23
Гороскоп на сентябрь 2020 года: кому сулят прорыв
05:03
Сколько будет стоить доллар: аналитик дал прогноз до конца недели
04:30
Революция и переворот: протесты в Беларуси опасны для РФ – политолог
04:11
Стало известно, когда массово начнут использовать путинскую вакцину от коронавируса
03:45
На вакцины против COVID-19 тратят слишком мало денег - эксперт
03:27
Эксперты рассказали, какие продукты реально опасны для здоровья
03:04
Как правильно стирать маски и как часто это делать - советы экспертов
02:33
Ученый рассказал, защищает ли простуда от COVID-19 Видео
01:58
Дорогу осилит сношающий: эксперты рассказали, как легко усилить свои секс-навыки
01:30
"Пиррова победа": эксперт объяснил, почему репрессии Лукашенко не помогут
01:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
00:45
В США разрешили применять новый тест на коронавирус
00:19
Авдотья Малиновка: какой сегодня праздник 17 августа, приметы, именины Видео
00:05
Возвращение адской жары: украинцам рассказали об аномальных температурах
16 августа, воскресенье
23:58
На здании КГГА вывесили гигантский бело-красный флаг в поддержку Беларуси Видео
23:41
Герус разъяснил конфликт с журналисткой на курорте в Турции
23:14
Появился в шахте: озвучена новая версия происхождения Covid-19 Видео
22:55
Коронавирус в Украине и мире 16 августа: сотни тысяч новых больных, Украина – "на пагубной тропе" Видео
22:29
В Германии рассказали, выгодно ли закупать газ у США
22:20
Сын Лукашенко пришел на митинг в окружении охраны Видео
22:10
"Вроде ни с кем не воюем": в Сети появились снимки кладбища военной техники в РФ Фото
21:50
Переданные РФ вагнеровцы рассказали, как оказались в Минске
21:25
200 тысяч протестующих: в Беларуси прошел самый массовый в истории марш Фото Видео
21:00
Зеленский - не первый украинский президент, которого "кинул" Лукашенко мнение
20:50
В Азовском море образовался остров из медуз: курьезное видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять