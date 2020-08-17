Санкции против режима Лукашенко: в МИД Германии сделали важное уточнение

В Германии раскрыли суть санкций против Беларуси / Reuters

Европейские санкции затронут исключительно лиц, которые причастны к реализации политики насилия против участников протестов в Беларуси и фальсификациям выборов. Экономические санкции Брюссель вводить не будет, чтобы не пострадал белорусский народ.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает издание DW.

По его словам, санкционный режим затронет конкретных физических лиц, которые несут ответственность за нарушения в ходе президентских выборов и насилие над мирными участниками протестных акций. Экономических санкций не будет – это может негативно отразиться на благополучии белорусского народа.

"Мы хотим целенаправленно наказать отдельных людей, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - сказал дипломат, подчеркнув, что Европа продолжает работать над санкционными списками.

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По итогам заседания Совета ЕС было вынесено решение, согласно которому Брюссель не признал итоговых результатов выборов президента Беларуси и запустил процесс введения санкций против политиков и чиновников, связанных с подтасовкой голосов на выборах и насилием против людей.

Напомним, 11 августа 23 депутата Европарламента подписали обращение к руководству Евросоюза с просьбой ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко. Речь шла о персональных санкциях, предусматривающих запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

В Минске уже прокомментировали потенциальные санкции Евросоюза и заявили о готовности продолжать диалог с Брюсселем.