Умер сын Никиты Хрущева: что он говорил о присоединении Крыма к Украине

Сергей Хрущев умер / Фото: Комсомольская правда

В США 18 июня умер конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Как сообщают американские СМИ, о смерти известного наследника сообщил его друг Марк Гаррисон.

Хрущев умер в возрасте 84 лет. Причины и обстоятельства его смерти не уточняются.

Сергей Никитич Хрущев родился 2 июля 1935 года в Москве. Он известен, как советский, российский и американский ученый, публицист, доктор технических наук, профессор.

В 1991 году был приглашен в Университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны. Выбрал США в качестве постоянного места жительства, проживал в Провиденс, штат Род-Айленд, работал преподавателем в университете. Тема холодной войны стала его специализацией.

Сергей Хрущев ранее высказывался о присоединении Крыма к Украине в 1954 году, инициатором которого был его отец. Он утверждал, что единственная причина данного поступка – это экономическая выгода. Хрущев подчеркивал, что его отец поступил правильно, поскольку впоследствии в Крым пошла вода и активно начало развиваться сельское хозяйство, полуостров быстро восстанавливался.

Напомним, в России на 80-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Моссовета Галина Дашевская, известная по роли в фильме Белое солнце пустыни.

Как ранее сообщалось, в России от коронавируса умер юморист и сатирик Анатолий Трушкин, который лечился от вируса с мая в больнице.