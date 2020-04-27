Эксперт рассказал, от какой "погони" убегает способное достроить Северный поток-2 судно

Судно-трубоукладчик Академик Черский / Reuters

Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, оценил ситуацию с постоянным изменением портов назначения способного достроить Северный поток-2 трубоукладочного судна Академик Черский.

"Почему Академик Черский не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки Северного потока-2? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы", - пояснил он в комментарии порталу Аргументы недели.

По словам Юшкова, изначальное направление судна - как раз акватория Балтийского моря. Волею сложившихся обстоятельств, Академик Черский - единственное судно в РФ, с помощью которого можно достроить трубопровод (благодаря наличию системы динамической стабилизации).

"Оно идет на север, ему надо пройти до Швеции, свернуть через проливы в Балтийское море. Не удивлюсь, если через неделю он укажет порт Санкт-Петербурга или Калининграда. […] Топливо сейчас подешевело, и проход вокруг Африки судну дешевле, чем путь через Суэцкий канал", - отметил эксперт.

Напомним, ранее из распоряжения российского Кабмина стало известно, что работающий под нидерландским флагом корабль Flintstone направят на проведение подводно-технических работ, необходимых для достройки газопровода Северный поток-2.