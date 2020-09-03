"Северный поток платит за Новичок": в ФРГ требуют наказать режим Путина

Отравление Алексея Навального вызвало бурную реакцию в ФРГ / Reuters

В Германии обсуждается судьба трубопровода Северный поток – 2 в связи с ситуацией с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет RT, немецкие политики и СМИ говорят о необходимости пересмотра отношения к реализации совместно с РФ нового энергетического проекта.

По мнению председателя фракции Зелёные в Бундестаге Катрин Геринг-Эккардт, в ситуации с отравлением Навального необходимо дать очень чёткий ответ.

"Например, можно сказать: Северный поток — 2 больше не является тем, что мы можем продвигать вместе с Россией", - утверждает она.

В свою очередь представитель ХДС Норберт Рёттген прямо заявил о том, что режим Владимира Путина является "человеконенавистническим".

"Что в очередной раз подчёркивают ситуация с Навальным и поддержка Лукашенко. Необходима чёткая и жёсткая реакция, которую поймёт Путин: Северный поток — 2 должен стать предметом серьёзного обсуждения", - говорит немецкий политик.

Как добавил главный редактор Bild Юлиан Райхельт, необходимы жесткие санкции в ответ на атаку Навального.

"Вот почему Bild требует немедленно остановить трубопровод Путина Северный поток — 2. Северный поток платит за Новичок. Если немецкое правительство не прекратит строительство Северного потока — 2, то скоро мы будем софинансировать путинские нападения при помощи Новичка", - добавил он.

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Напомним, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок.