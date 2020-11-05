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Штаб Трампа собрался судиться уже с тремя штатами из-за подсчета голосов

5 ноября 2020, 07:03

Тем временем в ОБСЕ заявили, что судебные иски по выборам в США поданы поздно.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.

Штаб Трампа считает, что наблюдателям от Республиканской партии не предоставили должной возможности контролировать процедуру вскрытия урн с бюллетенями и их подсчет, сообщает телеканал CNN.

Штат Джорджия с 1992 года голосует исключительно за республиканцев. По предварительным данным, Трамп там незначительно опережает своего оппонента – "демократа" Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Трамп также намеревается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов одержал Байден.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отметил, что прежде всего нужно искать "мертвые души" на выборах в Филадельфии (штат Пенсильвания), сообщает издание Mirror.

По его словам, у Филадельфии существует "репутация города с мошенничеством на выборах".

"Затем мы подадим иск в рамках федерального закона. Весьма вероятно, что мы подадим судебный иск на национальном уровне. У нас был послужной список с мертвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мертвых проголосовало на этих выборах", - заявил Джулиани.

В свою очередь, губернатор Пенсильвании Том Вульф заявил, что процесс подсчета бюллетеней в Филадельфии является открытым и прозрачным, передает CNN.

"Я думаю, что это (обработка бюллетеней, - ред.) транслируется в прямом эфире на их сайте. Я думаю, что вы можете наблюдать это в любой точке мира. Поэтому я не уверен, как это приравнивается к отсутствию прозрачности. Мне кажется, это никогда не было прозрачнее, чем сейчас", - сказал губернатор.

Госсекретарь Пенсильвании Кэти Буквар заявила, что не может говорить о продолжающемся судебном разбирательстве, но штат будет противодействовать любым усилиям, чтобы в любой момент закончить голосование.

Реакция миссии наблюдателей ОБСЕ

Глава миссии наблюдателей от ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что процесс обжалования процедуры проведения выборов в США начался слишком поздно, а утверждения о фальсификациях в день голосования безосновательны.

Об этом Линк заявил на пресс-конференции в среду, 4 ноября.

Глава миссии добавил, что заявления президента Дональда Трампа о фальсификациях подрывают доверие к демократическим институтам в стране.

Как сообщила журналистам глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек, на избирательных участках в США работают 50 наблюдателей ОБСЕ и 50 наблюдателей из Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. По словам Гацек, окончательные выводы специалистов организации по всеобщим американским выборам будут опубликованы в начале 2021 года.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

  • Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах и добавил, что он может обратиться в Верховный суд США с целью остановки подсчета бюллетеней, которые принимаются избирательными комиссиями по почте.
  • У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.
  • Также кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что пока не станет объявлять о своей победе на выборах главы государства, но не сомневается в ней после завершения подсчета всех голосов. Байден уверен, что получил лидерство в достаточном количестве штатов, чтобы заручиться голосами 270 выборщиков.
  • В свою очередь, Трамп заявил о своей победе в четырех ключевых штатах - Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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