Шушкевич рассказал, как Союзное государство помогает Лукашенко обманывать Москву

Лукашенко использует Союзное государство, чтобы получать деньги из России - Шушкевич / Reuters

Союзное государство России и Беларуси является политической выдумкой, которая никому не интересна и не нужна. Глава белорусской республики использует надгосударственный союз для того, чтобы длительное время обманом получать деньги от Москвы, сказал первый президент Беларуси Станислав Шушкевич изданию Ura.ru.

"Я прежде всего думаю, что Союзное государство — это политическая выдумка никому не нужная. Абсолютно никому не нужная. Это игры [президента Белоруссии Александра] Лукашенко с [президентом РФ Владимиром] Путиным, что вот давайте поиграем в такое государство, покажем, какой может быть союз", - считает Шушкевич.

По его словам, белорусский глава государства Александр Лукашенко использует Союзное государство для реализации своих интересов. К примеру, для получения финансирования из России. Причем Лукашенко удается получать деньги для Минска, фактически обманывая Москву, длительное время.

"Это все чепуха, чтобы выудить какие-то деньги, кредиты. Это примитивные приемы Лукашенко, и я не знаю, при его убогой образованности, как ему удается одурачить РФ, и доить ее, и доить все время", - подчеркнул Шушкевич.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России

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