Швеция рекордно увеличивает оборонный бюджет из-за угрозы России

Швеция рекордно увеличит оборонный бюджет из-за "российской угрозы" / Фото: globallookpress.com

Правительство Швеции приняло решение рекордно увеличит расходы на оборону. Бюджет вырастет на 40% в течение 2021-2025 годов из-за вероятной российской угрозы.

Как сообщает АР, министр обороны Швеции Петер Хультквист высказал мнение, что ситуация с политикой безопасности в регионе "ухудшилась с течением времени" как "следствие действий России".

"Это наибольшее увеличение обороноспособности за последние 70 лет. Нельзя исключать вооруженного нападения на Швецию", – сказал он.

По данным правительства, нападение может начаться с атаки на важные гражданские и военные объекты, саботажа и "ликвидации ключевых людей".

Уточняется, что новый оборонный законопроект предусматривает увеличение расходов на 27 млрд крон ($3,1 млрд), или до 40%. В правительстве отмечают, что уже заручились поддержкой оппозиционных политсил страны. Дата голосования пока неизвестна.

По словам Хультквиста, после увеличения оборонного бюдщжета Швеция будет иметь третью армейскую бригаду, оснащенную артиллерией, и несколько местных оборонных батальонов, а также увеличится количество призывников.

Отметим, Швеция не является членом НАТО. Стокгольм тратит на оборону в настоящее время 1,1% от валового внутреннего продукта.