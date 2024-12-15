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Сийярто пожаловался, что Зеленский отказался разговаривать с Орбаном - детали

Мария Николишин
15 декабря 2024, 18:19
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Звонок должен был состояться после разговора Орбана с Путиным.
Сийярто пожаловался, что Зеленский отказался разговаривать с Орбаном - детали
Зеленский отказался разговаривать с Орбаном / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления министра:

  • Будапешт предложил провести разговор между Орбаном и Зеленским
  • Темой разговора является предложение о прекращении огня и обмена пленными
  • Украина отказала в звонке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Будапешт якобы предложил организовать разговор между венгерским премьером Виктором Орбаном и президентом Владимиром Зеленским, но Украина отказалась. Об этом пишет VEOL.

Отмечается, что Сийярто снова повторил венгерское предложение о "прекращении огня и массовом обмене пленными", которое Будапешт хотел предложить Украине и России по случаю Рождества.

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По словам венгерского министра, после разговора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным, он попросил у министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Офиса президента Андрея Ермака организовать телефонный разговор Орбана и Зеленского.

Сийярто также сказал, что Украина якобы "достаточно небывалым для дипломатии жестом" и "несколько напряженно, хотя и культурно" отказала в звонке.

"На столе лежит предложение, подобного которому не было за последнюю тысячу дней, и не от Венгрии зависит, будет ли это предложение рассмотрено и одобрено обеими сторонами. Одна сторона рассмотрела его и считает его приемлемым, но другая сторона заняла неприемлемую позицию", - добавил министр иностранных дел Венгрии.

Позиция Орбана относительно войны в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили экономическое сотрудничество РФ и Венгрии.

Также известно, что премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан заявил, что ранее тема мира не вызывала интереса среди европейских политиков, но сейчас ситуация изменилась. По его мнению, это стало возможным благодаря венгерскому председательству в Европейском Союзе.

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Кто такой Петер Сийярто?

Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род.30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

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