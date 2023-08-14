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Скабеева вдруг сделала важное "открытие" по Крыму

Яна Ставская
14 августа 2023, 23:29 обновлено 14 августа, 23:33
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Скабеева решила успокоить свою аудиторию после комментария "эксперта", что ВСУ будут бить ракетами Taurus по РФ.
Скабеева уделила внимание бурым линиям
Скабеева проболталась по Крыму / Коллаж Главред, фото скриншот видео, Википедия

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева признала, что считает Крым украинской территорией.

Ведущая росТВ сделала важное "открытие" по принадлежности полуострова во время обсуждения в студии поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Пропагандисты вдруг взвыли, что таким вооружением можно поражать дальние районы самой России. А один из приглашенных "экспертов" начал прямо пугать россиян последствиями.

видео дня

"Вот шло обсуждение Taurus. Решение практически принято. По заявленным цифрам - 500 км, а на самом деле потенциал Taurus немного иной - до 700 км. Плюс - возможность расширения потенциала топливных баков, а это еще 15%. И того мы получаем 900 км", - сказал "гость" Скабеевойю

На что сама Скабеева решила успокоить свою подкормленную пропагандой аудиторию и случайно выдала "сенсацию" по самому Крыму.

"Очевидно они не собираются бить по территории Российской Федерации. Ведь это в самом деле самая настоящая Третья мировая война. То есть, бить они будут, скорее всего, по Крыму. Судя по кадрам, которые мы все чаще получаем, бить они будут по Крымскому мосту", - высказалась пропагадистка.

Смотрите, как Скабеева признает, что Крым - это Украина:

Скабеева вдруг сделала важное 'открытие' по Крыму

Taurus для Украины

Известно, что Украина уже давно просит правительство Германии передать ВСУ партию дальнобойных ракет Taurus для ударов по тылу противника.

Ситуация с Taurus сдвинулась с места только недавно. 11 августа газета Der Spiegel сообщила, что ФРН серьезно рассматривает идею такой передачи. Правда, власти хотят ограничить дальность полета этих ракет.

Сам Шольц позже подтвердил, что рассматривает такое техническое ограничение и попросил не торопить его с решением.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

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