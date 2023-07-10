"Слава Путину!": кусочек русского мира прицепился к украинцам в Бремене

Женщина заявила, что живет в Германии уже 30 лет, но немецкого языка как следует так и не выучила.

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Русская женщина в Бремене прицепилась к украинцам / Коллаж: Главред, скриншоты

В Германии, в городе Бремен, россиянка приставала к украицам, которые продавали украинскую символику. Инцидент произошел на главной площади города.

"Да, давай, запиши, на ютуб выложи - у меня тоже есть ютуб. Слава России и Путину!", - заявила россиянка на камеру.

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После этого украинцы напомнили ей прозвище Путина, на что та ответила, якобы "в интернете пишут", что таким прозвищем уже называют Зеленского. Ее спросили, какой "интернет" она читает, на что женщина ответила:

"Мне все равно на ваш интернет. У вас свой интернет, а здесь (в Германии) - мировой", - отрезала она.

Увидев, что ее снимает уже несколько камер, женщина начала позировать, комментируя "Я звезда, звезда Бремена".

Россиянка позирует, приговаривая: "Я звезда Бремена"

После этого россиянка обратилась уже по-немецки к немцам-зевакам, которые собрались вокруг нее - якобы она русская немка и живет в Германии 30 лет. Что характерно, за столько лет жизни в Германии она так и не выучила как следует немецкого языка и говорит с ярко выраженным русским акцентом.

Смотрите видео разговора русской с украинцами в Бремене:

Напомним, недавно на пляже Турции произошел конфликт между украинками и россиянами. Один из россиян грубо высказывался в сторону мам с детьми из Украины, которые находились там на отдыхе, затем начал оскорблять всех украинцев в целом и в конце концов признался, что он якобы лично убивал украинцев на фронте во время войны страны-агрессора России протыв Украины.

Также ранее сообщалось, что россиянка с мужем в Таиланде набросилась на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила потерпевший кусок пальца и напала на собаку.

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