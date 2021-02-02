Славян в США приравняли к цветным – но льгот за это они не получат

Славяне в США теперь не белые - их признали цветными / Фото Reuters

Университет Портленда совместно с организацией Coalition of Communities of Color ("Коалиция цветных сообществ") опубликовали исследование, в котором официально причислили славян к цветным, так как англосаксонское общество не принимает выходцев из СССР точно так же, как ирландцев, поляков, итальянцев.

"Славянская община официально считается белой, и ее опыт до сих полностью включался во все измерения белой общины в наших отчетах. Однако, несмотря на "официальное" признание белыми, опыт славянской общины связан с жизнью в условиях расовых притеснений, и, таким образом, с нашей точки зрения, это сообщество следует рассматривать как цветное", – говорится в документе The Slavic Community in Multnomah County, что опубликован на сайте университета.

Также в исследовании отмечается, что свою толику в угнетение славян в США вносит и популярная культура (в первую очередь фильмы и сериалы), в которой те зачастую стереотипно представлены как бандиты, шпионы, мафиози и т. д.

При этом в официальных документах и на различных сайтах, где надо указывать расу, по-прежнему надо писать White. Однако ученые свое слово уже сказали.

Напомним: