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Следующие недели будут критическими для Украины - Белый дом

Мария Тупик
18 апреля 2023, 22:27 обновлено 18 апреля, 22:27
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Кирби подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.
Украинские военные, Джон Кирби
Джон Кирби / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины.

В интервью CNN Кирби отметил, что Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем "необходимым".

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаем им те возможности, которые им понадобятся", - сказал Кирби.

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Он подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ.

По словам Данилова, все решится в последний момент. Украина располагает несколькими сценариями проведения военной операции.

В Bloomberg опубликовали материал, в котором предполагается, что ВСУ пойдут в контрнаступление в мае, причем сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы поставить под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" российских оккупантов в Крым.

В Институте изучения войны полагают, что Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, в Бахмут перебросили воздушно-десантные войска для того, чтобы попытаться сдержать возможную контратаку украинских сил.

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