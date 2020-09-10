"Смерти нет": разработчик Новичка оценил состояние Навального

Алексей Навальный / Reuters

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Новичок Леонид Ринк прокомментировал новые данные о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, опубликованная немецким журналом Die Zeit информация о том, что Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда Новичок, не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

"Чушь собачья абсолютно. <...> Никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия [вещества], к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о Новичке", — подчеркнул Ринк.

В свою очередь Минобороны Германии сообщило, что отправила данные по отравлению политика Алексея Навального в Организацию по запрещению химического оружия (OPCW).

При этом в Минобороны Германии отметили, что передавать данные напрямую России Берлин не собирается, потому что РФ и так является членом OPCW, сообщает Der Standard.

По словам официального представителя кабинета министров Германии Мартины Фиц, "информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии".

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Ранее один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.