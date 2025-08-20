Найдена в луже крови: певица Брэкстон оказалась в ужасной ситуации

Американская певица и актриса пожаловалась на ужасную ситуацию, которая случилась с ней.

Тэймар Брэкстон рассказала об ужасной ситуации / Коллаж Главред, фото Instagram/tamarbraxton

Кратко:

Кто нашел американскую певицу

В каком она состоянии сейчас

Американская певица, автор песен и танцовщица Тэймар Брэкстон рассказала, что проснулась в луже крови после загадочной аварии, которая едва не закончилась смертью, оставив её с переломом носа и выбитыми зубами.

"Мне было трудно писать это, но все продолжают мне звонить, и, честно говоря, я даже не могу толком говорить, я так слаба", — написала певица в своих Instagram-историях, которые цитирует Page Six.

"В воскресенье я чуть не умерла. Меня нашла в луже крови подруга с травмой лица. С каждым днём всё становится хуже. Я сломала нос, потеряла несколько зубов и подвижность", - пишет она.

Певица Брэкстон пережила странную ситуацию / Фото Instagram/tamarbraxton

"Теперь я смотрю на жизнь совершенно иначе", — добавила 48-летняя Брэкстон. "По мере того, как моё здоровье идёт на поправку, начинается мой душевный путь… помолитесь за меня по-настоящему". "Я даже не знаю, что со мной случилось".

Что конкретно случилось с американской звездой пока не понятно. Ранее она уже была в тяжелом состоянии, когда перенесла грипп. Также она делала попытку самоубийства и подверглась сексуальному насилию в юные годы.

О персоне: Тэймар Брэкстон Тэймар Брэкстон - американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Тэймар начала свою музыкальную карьеру в 1989 году став, вместе со своими четырьмя старшими сёстрами, участницей музыкальной R'n'B группы "The Braxtons", в состав которой она входит и по сей день.

