СМИ сообщили, сколько людей в мире получило прививки от COVID-19

В мире вакцинировано более 1 млн человек / Фото Reuters

По состоянию на пятницу, 18 декабря, вакцинация от коронавируса проходит в четырех странах мира. Прививку уже получили более одного миллиона жителей планеты.

По информации американского агентство Bloomberg, от коронавируса уже вакцинировали более 1,1 млн человек - это жители Великобритании, США, Китая и России. Больше всего вакцинированных в Китае, там по состоянию на 28 ноября прививки сделали 650 тысячам людей.

В Британии по состоянию на 15 декабря прививки от COVID-19 получили 137,8 тысяч человек, а в России - 320 тысяч. В США, где вакцинация стартовала только на этой неделе, по состоянию на 17 декабря первую вакцину получили почти 50 тысяч граждан.

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