СМИ сообщили, сколько людей в мире получило прививки от COVID-19

В Британии по состоянию на 15 декабря прививки от COVID-19 получили 137,8 тысяч человек.
По состоянию на пятницу, 18 декабря, вакцинация от коронавируса проходит в четырех странах мира. Прививку уже получили более одного миллиона жителей планеты.
По информации американского агентство Bloomberg, от коронавируса уже вакцинировали более 1,1 млн человек - это жители Великобритании, США, Китая и России. Больше всего вакцинированных в Китае, там по состоянию на 28 ноября прививки сделали 650 тысячам людей.
В Британии по состоянию на 15 декабря прививки от COVID-19 получили 137,8 тысяч человек, а в России - 320 тысяч. В США, где вакцинация стартовала только на этой неделе, по состоянию на 17 декабря первую вакцину получили почти 50 тысяч граждан.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Глава Минздрава Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину от коронавируса уже в феврале 2021 года. Киев проводит переговоры с целью получения препарата как можно раньше.
- Около 21 миллиона украинцев, среди которых медработники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории граждан из группы риска будут вакцинироваться за счет государства.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 декабря заявил, что первые партии вакцины от коронавируса Украина может получить в феврале, а в марте 2021 года государство ожидает поставок 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов украинцев.
Автор: Екатерина Трохимчук