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Соратник Джо Байдена оконфузился на инаугурации президента

21 января 2021, 09:45
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Дотошные журналисты зафиксировали на видео, как Клинтон спит на инаугурации Байдена.

Инаугурация Байдена усыпила Клинтона - видео конфуза
Инаугурация Байдена усыпила Клинтона - видео конфуза / GettyImages

Инаугурация Джо Байдена не обошлась без курьезных моментов. Так, 42-му президенту Биллу Клинтону речь 46-го президента США, видимо, показалась скучной – и Клинтон заснул под спич Байдена.

Дотошные журналисты зафиксировали на видео, как Клинтон спит на инаугурации Байдена. Сам ролик опубликовала газета The New York Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). При этом издание уточнило, что во время инаугурационного выступления Байдена у Капитолия 74-летний Клинтон "определенно спал".

Аналогичные ролики выложили и другие СМИ.

Примечательно, что рядом с Клинтоном сидела его жена Хиллари Клинтон, уходящий вице-президент Майк Пенс и Джордж Буш-младший – но не один из них не посчитал нужным разбудить задремавшего политика.

Инаугурация Байдена: новости

новости США Билл Клинтон Джо Байден
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