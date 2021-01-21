Соратник Джо Байдена оконфузился на инаугурации президента

Дотошные журналисты зафиксировали на видео, как Клинтон спит на инаугурации Байдена.
Инаугурация Джо Байдена не обошлась без курьезных моментов. Так, 42-му президенту Биллу Клинтону речь 46-го президента США, видимо, показалась скучной – и Клинтон заснул под спич Байдена.
Дотошные журналисты зафиксировали на видео, как Клинтон спит на инаугурации Байдена. Сам ролик опубликовала газета The New York Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). При этом издание уточнило, что во время инаугурационного выступления Байдена у Капитолия 74-летний Клинтон "определенно спал".
Аналогичные ролики выложили и другие СМИ.
Примечательно, что рядом с Клинтоном сидела его жена Хиллари Клинтон, уходящий вице-президент Майк Пенс и Джордж Буш-младший – но не один из них не посчитал нужным разбудить задремавшего политика.
Инаугурация Байдена: новости
- Коллегия выборщиков 15 декабря объявила о победе Джо Байдена на выборах президента США. Триумфатор избирательной гонки получил 306 голосов выборщиков, тогда как Дональд Трамп – 232 голоса.
- Дональд Трамп не стал принимать участия в церемонии инаугурации соперника. Трамп покинул Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инаугурацию Байдена, пригласив его в Киев. Отношения Киева и Вашингтона будут укрепляться, уверен глава украинского государства.
- Дженнифер Лопес и Леди Гага на инаугурации Байдена впечатлили красотой. Две американские поп-исполнительницы с мировым именем были приглашены спеть на церемонию инаугурации Джозефа Байдена.
Автор: Диана Беловодская