Создатель Nexta раскрыл, как в Беларуси готовят массовые акции против Лукашенко

Массовые протесты в Беларуси / GettyImages

Создатель ведущего белорусского Telegram-канала Nexta Live Степан Путило рассказал о том, как его ресурс помогает в организации протестных акций оппозиции.

Как подчеркнул он в интервью РБК, Nexta Live публикует план, потому что люди часто задают вопрос, как дальше организовывать протесты.

"И мы, совещаясь с различными администраторами Telegram-каналов крупнейших белорусских, с различными активистами, правозащитниками, обсуждаем всевозможные варианты развития событий. Идеи подписчиков, которых очень много, которых каждое третье сообщение — это идеи, предложения, пожелания, и мы вынуждены с этим считаться. Конечно же, все это берем во внимание и публикуем лучшее из этого", — рассказал Путило.

Он подчеркнул, что в группу администраторов крупнейших Telegram-каналов Беларуси входят около полутора десятков человек. Эта группа, как пояснил Путило, обсуждает планы в собственном чате и не имеет связей с координационным советом белорусской оппозиции.

Читайте такжеПомощь РФ Беларуси: Тихановская сделала неожиданное заявление"Мы сейчас, исходя из соображений безопасности, работаем в разных местах, потому что поступает много угроз. И мы, даже находясь в Польше, вынуждены на это реагировать и принимать меры предосторожности. Мы знаем, что такой координационный совет есть. Насколько сильно его влияние, пока оценивать сложно", — добавил Путило.

Напомним, ранее Путило заявил о том, что среди участников масштабных акций оппозиции в Беларуси существует "некоторое упадническое настроение".

Это связано с тем, что масштабные протестные акции к желаемому эффекту пока не привели.