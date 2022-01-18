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СП-2 станет яблоком раздора между США и ФРГ: Берлин не решится ударить по трубе Газпрома – Bloomberg

18 января 2022, 19:50
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Европа опасается проблем с поставками газа.

Северный поток-2
США призывают Германию к более жесткой позиции в отношении России, включая ситуацию с СП-2, - американские СМИ / Reuters

В США не думают, что ФРГ решится на жесткие санкции в отношении РФ, включая меры по газопроводу Северный поток-2. Усиление влияния Москвы и трубопровод Газпрома могут стать поводом для разногласий между Вашингтоном и Берлином. Штаты призывают Германию к более жесткой позиции по вопросу ограничительных мер против России, в то время как такой шаг может привести к проблемам с поставками энергоносителей в Европу.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, между США и Германией могут возникнуть серьезные разногласия по причине усиления влияния России и энергетического проекта Северный поток-2. В Вашингтоне не думают, что Берлин сможет пойти на жесткие санкции против Москвы.

Читайте такжеСанкции против Северного потока-2: почему США пошли на попятнуюДепутат немецкого Бундестага Нильс Шмид сказал журналистам, что США призывают ФРГ к более жесткой позиции по вопросу России. Однако если Берлин согласится с ограничениями против Москвы, Европа заплатит за это высокую цену, включая различные проблемы с поставками энергоносителей.

"Есть веские причины не делать этого (запускать жесткие санкции)", - подчеркнул Шмид.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин работают над задержкой введения в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. Проект может быть остановлен в случае новой военной агрессии России против Украины.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также утверждала, что вопрос запуска СП-2 зависит от ситуации с военной угрозой Киеву со стороны Москвы.

Германия приостановила запуск Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября объявило о приостановке процессе сертификации компании-оператора газопровода Северный поток-2. Процесс поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта законодательству Германии.

Берлин потребовал, чтобы компания Nord Stream AG (оператор трубопровода СП-2, - ред.) зарегистрировала новое юридическое лицо в ФРГ по немецким законам. Компания должна получить в собственность часть магистрали, которая проходит по немецкой территории.

До тех пор пока Газпром не выполнит требование регулятора, сертификацию СП-2 не возобновят.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия намерена выполнить все требования Берлина для скорейшего запуска газопровода Северный поток-2.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила приостановку предоставления документов на работу трубопровода СП-2. Она подчеркнула, что проект не соответствует Третьей газовой директиве ЕС. Одна и та же компания не может заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа, как происходит с Газпромом.

16 декабря в немецком регуляторе заявили, что сертификация Северного потока-2 не будет завершена в первой половине 2022 года. Впрочем, компания-оператор магистрали уже запустила процесс создания в Германии дочернего предприятия по требованиям Берлина. Газопровод не будет введен в эксплуатацию до лета текущего года.

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новости России новости США Северный поток-2
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