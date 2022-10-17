'SpaceX скоро станет SpaceZ': у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

Подоляк посоветовал американскому миллиардеру не "капитулировать" перед РФ, а улучшать свою стратегию.
В Офисе президента Украины отреагировали на новые скандальные заявления основателя SpaceX Илона Маска, который вновь взялся комментировать войну России против Украины, а также поразмыслил, применит ли Путин ядерное оружие.
Так, в своем новом посте в Twitter американский миллиардер заявил, что если Россия встанет перед выбором потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, они выберут последнее. Вместе с тем, он не исключил начала ядерной войны: "Если мы уничтожим Россию ядерным оружием, они уничтожат нас, и тогда у нас будет Третья мировая война".
В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал американскому миллиардеру не "капитулировать" перед РФ, а улучшать свою стратегию.
"Если каждый раз капитулировать перед Россией, услышав ядерные угрозы, через сколько итераций этого противостояния SpaceX станет SpaceZ с "Дмитрием Рогозиным" как СЕО? И сколько еще стран начнут хаотичные ядерные гонки, чтобы защитить себя? Сомнительная стратегия", - написал Подоляк в Twitter.
Скандальные заявления Маска относительно войны в Украине
3 октября Илон Маск издал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.
На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".
Недавно Илон Маск уже снова "переобулся" и начал говорить, что поддерживает наше государство. Изобретатель-миллиардер уверял, что "является фанатом Украины", однако не хочет начала Третьей мировой войны.
14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
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