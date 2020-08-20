"Спасают жизнь": появились свежие новости о состоянии Навального

Алексей Навальный находится в стабильном состоянии / Reuters

Состояние госпитализированного в российском Омске оппозиционера Алексея Навального стабильное.

Навальный продолжает находиться в палате интенсивной терапии, рассказал журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, сообщает Telegram-канал Mash.

Замглавврача добавил, что в больнице есть специальный центр для лечения таких пациентов.

"Состояние пациента стабильное, интенсивная терапия продолжается. Врачи занимаются спасением его жизни. Слава богу, у нас в отделении есть специализированный центр для лечения таких пациентов", – поделился собеседник.Читайте также"Навальный отравился": СМИ узнали версию правоохранителей

Напомним, утром 20 августа Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали.

Позже стало известно, что политик попал в реанимацию, находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом выяснилось, что Навальный впал в кому.