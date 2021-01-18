Спор за Южные Курилы: в Японии заявили о планах "поставить точку" в вопросе с Россией

В Токио будут учитывать прежние договоренности с Москвой по вопросу ситуации с принадлежностью Южных Курил.
Власти Японии выступают за окончательное урегулирование вопроса территориальной принадлежности Южных Курильских островов. В Токио намерены работать с Москвой, учитывая ранее достигнутые договоренности.
Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихиде Суга в ходе своего выступления на открытии сессии японского парламента, которое транслировал национальный телеканал NHK.
"Вопрос о северных территориях (именно так в Японии называют южные Курилы) не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку", - отметил глава правительства.
При этом он заявил о планах продолжать курс своего предшественника Синдзо Абе по продолжению переговоров с Москвой, которые должны предусматривать перспективу развития отношений Японии и России с последующей возможностью заключения договора.Читайте такжеСША могут помочь Японии отобрать Курилы у РФ
"Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора", - подчеркнул Суга.
Спор Японии и России за Южные Курилы
- Япония и Россия с середины XX века проводит переговоры по вопросу заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Проблемой является территориальный спор о принадлежности части Курильских островов. Как известно, в 1945 году весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает данное решение в отношении Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также ряда необитаемых островов, которые японцы называют Хабомаи.
- Официальный Токио считает Южные Курилы северными территориями и не признает их принадлежность РФ. В Москве отвергают территориальный спор с Японией и считают, что российский суверенитет над землями закреплен международными договорами и не должен пересматриваться.