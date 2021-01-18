Спор за Южные Курилы: в Японии заявили о планах "поставить точку" в вопросе с Россией

В Японии намерены заключить договор с Россией по вопросу принадлежности Курил / Reuters

Власти Японии выступают за окончательное урегулирование вопроса территориальной принадлежности Южных Курильских островов. В Токио намерены работать с Москвой, учитывая ранее достигнутые договоренности.

Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихиде Суга в ходе своего выступления на открытии сессии японского парламента, которое транслировал национальный телеканал NHK.

"Вопрос о северных территориях (именно так в Японии называют южные Курилы) не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку", - отметил глава правительства.

При этом он заявил о планах продолжать курс своего предшественника Синдзо Абе по продолжению переговоров с Москвой, которые должны предусматривать перспективу развития отношений Японии и России с последующей возможностью заключения договора.Читайте такжеСША могут помочь Японии отобрать Курилы у РФ

"Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора", - подчеркнул Суга.

Спор Японии и России за Южные Курилы