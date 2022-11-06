США отправили военные самолеты в сторону Ирана из-за возможной атаки на Саудовскую Аравию - WP

США отправили военные самолеты в сторону Ирана / Коллаж фото factroom.ru, ua.depositphotos.com, 1in.am

США направили военные самолеты в сторону Ирана. Все это связано с недавними сообщениями о возможной атаке со стороны Ирана по Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что отправка самолетов иллюстрирует крепость и важность партнерства США и Саудовской Аравии.

"Когда недавние отчеты разведки предупреждали о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников по целям в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило базировавшиеся в регионе Персидского залива военные самолеты в сторону Ирана в рамках общего повышенного состояния готовности вооруженных сил США и Саудовской Аравии", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября стало известно о том, что власти Саудовской Аравии предупредили США о том, что Иран планирует в ближайшее время напасть на нее и на Ирак. Такими действия Иран хочет отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов.

Военный эксперт Илия Куса заявлял, что если Иран развяжет войну на Ближнем Востоке, то скорее всего проиграет. При этом США или Европа не хотят участвовать в этой войне и не планируют отправлять туда свои войска. Участие в этой войне потянет за собой множество экономических и гуманитарных проблем.

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