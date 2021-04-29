США предупредили Москву из-за ситуации с войсками у границ Украины

В США будут следить за действиями России по отведению войск / Reuters

В России перед проведением кампании по военной интервенции в Украину заявляли, что военные маневры не указывают на начало агрессии Москвы в отношении Киева. Теперь США будут внимательно следить за ситуацией, поддерживая контакты с украинским государством и странами Североатлантического альянса. Об этом заявили в пресс-службе миссии США в ОБСЕ.

В сообщении миссии указано, что РФ в 2014 году при переброске войск отрицала возможность военного нападения на Украину. Поэтому Запад теперь будет более тщательно следить за ситуацией. Действительно долгожданными событием могло бы стать отведение дополнительных войск и военной техники из оккупированного Крыма и вокруг украинских границ.

"Учитывая тот факт, что Россия сделала аналогичные заявления в 2014 году незадолго до начала семилетней агрессии, Соединенные Штаты будут бдительно следить за ситуацией и оставаться в тесном контакте с нашими украинскими коллегами и другими партнерами, а также со странами НАТО", - отметили в заявлении.Читайте такжеУ Кравчука предупредили о возвращении войск РФ к границам Украины

Кроме того, США призвали Россию не идти на эскалацию конфликта и приложить усилия для снижения градуса напряженности в регионе.

Отведения войск РФ от границ Украины