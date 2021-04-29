США предупредили Москву из-за ситуации с войсками у границ Украины

Российские власти в 2014 году при отводе войск заявляли, что военного вторжения РФ в Украину не будет, напомнили в Вашингтоне.
В России перед проведением кампании по военной интервенции в Украину заявляли, что военные маневры не указывают на начало агрессии Москвы в отношении Киева. Теперь США будут внимательно следить за ситуацией, поддерживая контакты с украинским государством и странами Североатлантического альянса. Об этом заявили в пресс-службе миссии США в ОБСЕ.
В сообщении миссии указано, что РФ в 2014 году при переброске войск отрицала возможность военного нападения на Украину. Поэтому Запад теперь будет более тщательно следить за ситуацией. Действительно долгожданными событием могло бы стать отведение дополнительных войск и военной техники из оккупированного Крыма и вокруг украинских границ.
"Учитывая тот факт, что Россия сделала аналогичные заявления в 2014 году незадолго до начала семилетней агрессии, Соединенные Штаты будут бдительно следить за ситуацией и оставаться в тесном контакте с нашими украинскими коллегами и другими партнерами, а также со странами НАТО", - отметили в заявлении.Читайте такжеУ Кравчука предупредили о возвращении войск РФ к границам Украины
Кроме того, США призвали Россию не идти на эскалацию конфликта и приложить усилия для снижения градуса напряженности в регионе.
Отведения войск РФ от границ Украины
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее объявил о том, что войска Южного и Западного военных округов, которые находились в приграничных с украинским государством территориях, возвращаются в пункты своей постоянной дислокации с 23 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение может поспособствовать снижению напряжения в регионе. При этом он подчеркнул намерения Киева мирно урегулировать российско-украинский конфликт.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что маневры об отводе войск РФ с границ Украины связаны с решением Москвы, которое было принято исходя из целесообразности.
- Впрочем, эксперты Conflict Intelligence отметили, что Россия полностью не отвела войска от украинских границ. Военная техника 41-й армии осталась под Воронежем. Такие маневры похожи на действия, которые реализовывались в 2014 году, когда военные подразделения российской армии оказались на Донбассе.