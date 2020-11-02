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Стало известно, как кандидаты в президенты США проведут день перед выборами

2 ноября 2020, 23:22

Первая леди выступит на предвыборном мероприятии.

Трамп,Байден
Трамп и Байден готовятся к решающей битве / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден последний день накануне решающих выборов отправился на митинги в Огайо вместе со своими внуками.

Как сообщает телеканал CNN, на борт самолета Байдена в Делавэре поднялись четыре его внука - Хантер, Натали, Наоми и Мейзи.

Семья рейтингового кандидата летит в город Кливленд в штате Огайо, где пройдет первый митинг в рамках последнего дня предвыборной кампании.

А нынешний президент США Дональд Трамп находится в Северной Каролине. Ожидается, что в понедельник он также примет участие в митингах в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Первым пунктом в серии мероприятий Трампа станет город Фейетвилл в Северной Каролине, а завершающий митинг пройдет в городе Гранд-Рапидс в Мичигане.

Первая леди США Мелания Трамп в свою очередь выступит на предвыборном мероприятии Республиканской партии в Хантерсвилле (Северная Каролина).

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Выборы в США

  • Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.

  • Кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.

  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в США. Такое мнение высказал профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс. По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства - Дональдом Трампом и Джо Байденом - может достигнуть 10 миллионов голосов.

  • Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что после президентских выборов в США Киеву нужно будет выстраивать новые отношения с Вашингтоном, потому что на данный момент в американской элите тема Украины стала так же токсична, как и тема России.

  • Бывший министр иностранных дел и экс-посол Украины в США (2000-2003 гг.) Константин Грищенко считает, что если на выборах президента США победит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, вероятность благоприятного сценария для Украины невысока.

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