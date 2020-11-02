Стало известно, как кандидаты в президенты США проведут день перед выборами

Трамп и Байден готовятся к решающей битве / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден последний день накануне решающих выборов отправился на митинги в Огайо вместе со своими внуками.

Как сообщает телеканал CNN, на борт самолета Байдена в Делавэре поднялись четыре его внука - Хантер, Натали, Наоми и Мейзи.

Семья рейтингового кандидата летит в город Кливленд в штате Огайо, где пройдет первый митинг в рамках последнего дня предвыборной кампании.

А нынешний президент США Дональд Трамп находится в Северной Каролине. Ожидается, что в понедельник он также примет участие в митингах в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Первым пунктом в серии мероприятий Трампа станет город Фейетвилл в Северной Каролине, а завершающий митинг пройдет в городе Гранд-Рапидс в Мичигане.

Первая леди США Мелания Трамп в свою очередь выступит на предвыборном мероприятии Республиканской партии в Хантерсвилле (Северная Каролина).

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