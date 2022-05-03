"Становится всё большим монстром": эксперт разобрал психологический портрет Путина

Эксперт разобрал психологический портрет Путина и объяснил его проблему/ Reuters

Глава Кремля Владимир Путин развязал войну против Украины и отдает преступные приказы потому, что он формировался как деструктивная личность – то есть такая, которая обвиняет в своих бедах всех вокруг, а не себя, и поэтому пытается всех изменить.

Как и все деструктивные личности, Путин будет совершать дальше всё новые и новые преступления, если не будет наказан за предыдущие. Об этом рассказал писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак во время чата на Главреде, разбирая психологический портрет президента РФ.

"С чего начинали Иван Грозный и Калигула? С убийства животных, издевательств над людьми, насилия. Но за эти преступления они не были наказаны, и поэтому становились всё большими и большими монстрами. И их целью становились массовые издевательства и разбои. А кульминационная точка – развязывание войн и уничтожение масс людей с единой целью – войти в историю, проявить себя", – отмечает Бадрак.

В таких психологических проблем "ноги растут" из того, что ранее человек был непринятый, недолюбленный и отвергнутый.

"У Путина это очень хорошо демонстрирует его рисунок кошки, вид сзади, который он нарисовал детям в 2013 году. Эта кошка – это сам Путин, отвернутый от всего мира", – говорит эксперт.

По его словам, российский диктатор не может мыслить конструктивно, и чем больше безнаказанности он чувствует, тем большими становятся масштабы его преступлений.

Глава Кремля хотел приблизиться к Гитлеру. Он хотел войти в историю как человек, который что-то сделал и что-то может. В частности, он хотел запомниться "собирателем земель", однако ему это не удастся, отмечает военный эксперт. Ведь в XXI веке не может быть никаких "собирателей земель" – сейчас у мира другие ценности и принципы сосуществования.

Ранее в США отмечали, что чем больше в российской армии провалов и неудач в войне против Украины, тем больше возрастает риск, что российский диктатор Владимир Путин может нажать ядерную кнопку.

Как сообщалось ранее, Путин может готовить важное заявление до 9 мая о судьбе "ДНР" и "ЛНР". 9 мая 2022 года российским властям нужно показать своему народу хоть какую-то победу в войне против Украины. Но на поле боя таких побед нет, оккупанты не могут нигде продвинуться вперед.

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