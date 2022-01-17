Стоит быть готовыми к нападению РФ на Украину в ближайшие дни, – Польша

Польша призвала быть готовыми к возможному нападению РФ на Украину в ближайшие дни / УНИАН

В Польше заявили, что стоит быть готовыми к возможной широкомасштабной агрессии России в Украине уже в ближайшие дни.

Количество российских войск возле украинской границы продолжает увеличиваться. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет PAP.

"Конечно, ситуация патовая, но надо быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Великобритании, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", – заявил Солох.

При этом он отметил, что возможен любой вариант вторжения на украинские территории. Солох считает, что наименее вероятным выглядит массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, хотя его также нельзя исключать.

"Россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без единого выстрела, без движения армии", – добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.

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Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране. Она подчеркнула, что Москва распространяет ложные сведения об Украине, США и НАТО с целью оправдания собственных действий.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом он не исключил возможности размещения наступательного вооружения на территории Украинского государства.

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