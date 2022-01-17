УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стоит быть готовыми к нападению РФ на Украину в ближайшие дни, – Польша

17 января 2022, 12:52
Прослушать новость
Остановить

В польском Бюро нацбезопасности считают, что Россия может применить любой сценарий агрессии.

false
Польша призвала быть готовыми к возможному нападению РФ на Украину в ближайшие дни / УНИАН

В Польше заявили, что стоит быть готовыми к возможной широкомасштабной агрессии России в Украине уже в ближайшие дни.

Количество российских войск возле украинской границы продолжает увеличиваться. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет PAP.

"Конечно, ситуация патовая, но надо быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Великобритании, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", – заявил Солох.

При этом он отметил, что возможен любой вариант вторжения на украинские территории. Солох считает, что наименее вероятным выглядит массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, хотя его также нельзя исключать.

"Россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без единого выстрела, без движения армии", – добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.

Реклама

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране. Она подчеркнула, что Москва распространяет ложные сведения об Украине, США и НАТО с целью оправдания собственных действий.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом он не исключил возможности размещения наступательного вооружения на территории Украинского государства.

Вас также может заинтересовать:

viber
новости России российские войска военная агрессия РФ Россия
Сейчас вы просматриваете новость «Стоит быть готовыми к нападению РФ на Украину в ближайшие дни, – Польша». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахФинансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгах "Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолоданияВрежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолодания Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьДоставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платить Блеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до весныБлеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до весны
13:28

Лукашенко обвинил Украину в переброске "националистов" к границам и объявил об учениях с РФ

13:17

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

13:00

Гороскоп на завтра, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьВидео

12:55

Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицитаВидео

12:52

Стоит быть готовыми к нападению РФ на Украину в ближайшие дни, – Польша

Реклама
12:45

За пять лет в Украине пенсионеров стало меньше на миллионы - свежая статистика

12:43

"С Крещением Господним!" - открытки, душевные поздравления и картинки к светлому празднику

12:24

Порошенко избирают меру пресечения: суд объявил перерывВидео

12:21

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

12:18

"Музыкальное" пюре: в Одессе пожаловались на "пукательные свойства" нового школьного менюВидео

12:17

"Большая стройка" первого украинского хайвея Н-31 Днепр-Решетиловка не останавливается даже зимой

12:15

Гороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успехВидео

11:53

Мир наизнанку - новый сезон: стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров

11:49

Резонансное убийство: в Днепре похоронят погибшего почти 6 лет назад водителя BlaBlaCar

11:42

Пришлось массажировать сердечко: во Львове копы спасли угоревшую при пожаре кошкуВидео

11:39

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:33

Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедВидео

11:32

У вдовы Градского украли 100 миллионов - актриса стала жертвой вооруженного нападения

11:07

Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияВидео

11:03

Яйца могут быть опасны для здоровья: как их не нужно готовить

Реклама
10:59

Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыВидео

10:58

Украину накроют мощные снегопады: когда и где ждать резкого похолоданияВидео

10:51

Кличко заявил о болезни: мэр Киева во второй раз подхватил COVID-19

10:28

Сотрудники ГБР пытались вручить Порошенко в аэропорту повестку в суд, но он отказалсяВидео

10:28

РФ планирует перебросить ядерное оружие к границам Украины – NYTВидео

10:11

"Отдам балкон под пусковую": украинцы поддержали идею размещать военные базы НАТО на своих участках

10:08

Ни заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты

10:04

Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахВидео

10:01

Есть ли растение, которое замедляет старение - ответ медика

09:34

У Порошенко в Жулянах вышла заминка со следователями ГБР из-за паспортаВидео

09:10

Самолет с Порошенко приземлился в Киеве - обновляетсяВидео

09:00

В Украине повысят размер алиментов: когда и на сколькоВидео

08:39

Гороскоп на сегодня, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниВидео

08:29

Врач назвал алгоритм действий и первые симптомы при повторном заражении COVID-19Видео

08:29

Умер известный актер из комедийного сериала Кухня

08:15

Санкции против Северного потока-2: почему США пошли на попятнуюмнение

07:25

У Путина объяснили, зачем Россия стянула войска к границам с Украиной

06:47

Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодняВидео

06:28

Тщетные старания России не пустить Украину в НАТО: что теперь вычудит Путинмнение

06:01

Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляетФото

Реклама
05:28

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

05:02

Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолоданияВидео

04:47

Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофеВидео

04:19

Как заставить бегонию цвести в домашних условиях: хитрость, которая заставит цветок выпустить бутоныВидео

03:54

Медик призвала отказаться от белого хлеба: в чем его страшная опасностьВидео

03:15

Два самых модных цвета в интерьере в 2022 году: они сделают дом уникально красивымФотоВидео

02:45

Украинцам перекрывают газ: кого "наказывают" и в чем причинаВидео

02:16

Крещение-2022: кому категорически нельзя окунаться в прорубь и как не заболеть

01:45

Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголяВидео

01:17

"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять