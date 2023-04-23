Сын Пескова подтвердил, что якобы был наемником "Вагнера" и получил медаль за "боевой подвиг"

Николай Песков утверждает, что поездка на войну в Украину была полностью его инициативой.

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Сын Пескова Николай подтвердил, что якобы был боевиком "Вагнера" / Фото: росСМИ

Сын пресс-секретаря президента страны-агрессора РФ Дмитрия Пескова Николай подтвердил, что принял участие в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер", и похвастался, что получил медаль за свой "боевой подвиг".

Николай Песков рассказал в интервью Комсомольской правде, что поездка на войну в Украину была полностью его инициативой.

"Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда", – заявил сын Пескова.

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Песков-младший заявил, что в рядах ЧВК "Вагнер" он воевал под другой фамилией - какой именно, он раскрывать не стал.

Николай Песков сказал, что на фронте был рядовым и провел там менее полугода.

"Мы работали постоянно, выезжали часто. Работы много...Я получил медаль "За отвагу". Это уже за определенный боевой подвиг. Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу", – сказал сын Пескова.

Участие сына Пескова в войне в Украине

21 апреля в Сети появилось видео, на котором основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что Николай Песков был боевиком-"вагнеровцем".

Пригожина якобы попросил сам Песков-старший о том, чтобы тот забрал на службу его сына. Главарь "вагнеровцев" утверждает, что Николай был "рядовым артиллеристом".

Позже российский пропагандист Сергей Марков опозорился, опубликовав фото якобы присяги сына Дмитрия Пескова. На кадрах был изображен сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей.

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