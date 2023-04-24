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Сын Пескова "воевал" в Украине: СМИ разоблачили вранье "повара Путина"

Алексей Тесля
24 апреля 2023, 02:45
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Tesla Model X Николая Чоулза нарушала ПДД в то время, когда он предположительно находился в Украине.
Дмитрий Песков, Николай Песков, ЧВК Вагнер
Разоблачена ложь насчет участия сына Дмитрия Пескова в войне / Фото: росСМИ

В то время как сын пресс-секретаря диктатора РФ якобы воевал в Украине, о чем утверждает главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, автомобиль Tesla сына Дмитрия Пескова - Николая Чоулза, получал штрафы в Москве за превышение скорости.

Как пишет Медуза, старший сын Дмитрия Пескова, 33-летний Николай Чоулз, 10 лет жил в Великобритании и вернулся в Россию в 2011–2012 годах.

Сам Чоулз дал интервью пропагандистам РФ и заявил, что отец помог ему выйти на ЧВК "Вагнер" в начале полномасштабной войны в Украине.

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По его словам, он вступил в ЧВК "Вагнер" под чужой фамилией (какой, он не уточнил, сказав, что она может "еще понадобиться"). Сын Пескова утверждает, что получил медаль "За отвагу" за "определенный боевой подвиг" в Украине.

Как разоблачили вранье Пригожина

Как утверждает анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Tesla Model X, которой до конца марта 2023 года владел Николай Чоулз, нарушала правила 24 июля и 6 ноября 2022 года, то есть когда он предположительно находился в Украине. При этом опубликованы скриншоты с камер наружного наблюдения, зафиксировавших, как Tesla превышала скорость.

Как отмечает Sota, известно, что ранее машину, помимо Николая Чоулза, использовал и Дмитрий Песков. Несмотря на продажу автомобиля, Чоулз продолжает владеть одним из двух полисов ОСАГО, оформленных на электрокар, утверждает Sota.

Кроме того, действующие и бывшие артиллеристы ЧВК "Вагнер" заявили в комментарии телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, что Чоулза не видели "ни на соледарском, ни на бахмутском направлениях". Знакомые сына Пескова сообщили ВЧК-ОГПУ, что он на долгое время никуда не исчезал. Другие источники эту информацию не подтверждали.

В свою очередь издание Агентство не исключает, что сын Пескова мог совершить преступление, поскольку, по словам Пригожина, попал в ЧВК Вагнера "по подложным документам". Как заявил юрист "Первого отдела" Евгений Смирнов, само существование ЧВК "Вагнер" не урегулировано, поэтому неясно, какие документы могли понадобиться. Но если сын Пескова использовал для вступления в ЧВК поддельный паспорт, то за это предусмотрено до года лишения свободы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что Николай Песков был боевиком-"вагнеровцем".

Пригожина якобы попросил сам Песков-старший о том, чтобы тот забрал на службу его сына. Главарь "вагнеровцев" утверждает, что Николай был "рядовым артиллеристом".

Позже российский пропагандист Сергей Марков опозорился, опубликовав фото якобы присяги сына Дмитрия Пескова. На кадрах был изображен сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей.

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