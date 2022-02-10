"Терпи, красавица": Путин ответил Зеленскому на скандальное заявление

Зеленский и Путин / УНИАН, Reuters

Президент России Владимир Путин объяснил свою фразу "Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Надо исполнять".

Как пояснил Путин на итоговой пресс-конференции после переговоров с коллегой из Казахстана, его фраза не имела "никакого личного измерения".

"В своей работе никогда не переходил на личности и в этом случае "ничего личного" тоже не было", - заявил Путин.

Однако когда глава государства (Владимир Зеленский - ред.) говорит о том, что ему что-то не нравится или нравится в фундаментальных договорах, то это "не тот формат".

"Договоры нужно исполнять", - подчеркнул Путин.

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Он добавил, что речь шла только о Минских договоренностях, в которых "что-то нравится, а что-то не нравится" президенту Зеленскому.

Что заявил Путин

Отметим, на пресс-конференции с президентом Франции Путин оценил отношение Киева к минским соглашениям фразой "нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинским властям с "призывом выполнять договоренности".

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения, – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины, – Главред) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", - заявил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту России Владимиру Путину на фразу.

Зеленский заявил, что Украина действительно красавица.

"Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина очень терпелива, "потому что это мудрость".

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