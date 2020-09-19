Тихановская отвергла украинский сценарий развития ситуации в Беларуси

Погромы и насилие могут быть только со стороны власти, убеждена кандидат в президенты от объединённой белорусской оппозиции.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскритиковала президента России Владимира Путина за кредит в 1,5 миллиарда евро и категорически отвергла развитие ситуации в Беларуси по украинскому сценарию.
Об этом Тихановская рассказала в интервью bb.lv.
По ее словам, Путин дал деньги Лукашенко на борьбу белорусским народом. При этом она почеркнула, что глава Кремля "не принял сторону белоруссов, которые сделали свой выбор и утверждали, что выборы были сфальсифицированы.".
"Эти деньги выделены на борьбу с белорусским народом. Пойдут на зарплаты силовиков, оплату избиений, на оплату насилия. Я уверена, что простые россияне не поддерживают такое решение, эти деньгам могло найтись лучшее применение", - сказала Тихановская.
Политик также категорически отвергла украинский сценарий развития ситуации в Беларуси.
"Погромы и насилие могут быть только со стороны власти. Именно силовики бьют и громят. А люди снимают туфли, когда на лавочку становятся", - объяснила она.
При этом, Тихановская не исключила участия Александра Лукашенко в новых выборах, правда, сомневается в его победе, особенно после событий, произошедших на улицах Минска и других белорусских городов.
Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее:
- 17 сентября Светлана Тихановская озвучила требования белорусской оппозиции к Александру Лукашенко. В частности, она призвала начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы.
- 15 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что деньги, выделенные Россией президенту Беларуси Александру Лукашенко, идут не на что-то крайне необходимое белорусскому государству, а на агрессивные действия.
- 15 сентября Светлана Тихановская высказала сожаление от имени всего белорусского народа в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин поддержал "диктатора" Александра Лукашенко.
- 11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.