Тихановская отвергла украинский сценарий развития ситуации в Беларуси

Тихановская отвергла украинский сценарий для Беларуси / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскритиковала президента России Владимира Путина за кредит в 1,5 миллиарда евро и категорически отвергла развитие ситуации в Беларуси по украинскому сценарию.

Об этом Тихановская рассказала в интервью bb.lv.

По ее словам, Путин дал деньги Лукашенко на борьбу белорусским народом. При этом она почеркнула, что глава Кремля "не принял сторону белоруссов, которые сделали свой выбор и утверждали, что выборы были сфальсифицированы.".

"Эти деньги выделены на борьбу с белорусским народом. Пойдут на зарплаты силовиков, оплату избиений, на оплату насилия. Я уверена, что простые россияне не поддерживают такое решение, эти деньгам могло найтись лучшее применение", - сказала Тихановская.

Политик также категорически отвергла украинский сценарий развития ситуации в Беларуси.

"Погромы и насилие могут быть только со стороны власти. Именно силовики бьют и громят. А люди снимают туфли, когда на лавочку становятся", - объяснила она.

При этом, Тихановская не исключила участия Александра Лукашенко в новых выборах, правда, сомневается в его победе, особенно после событий, произошедших на улицах Минска и других белорусских городов.

Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее: