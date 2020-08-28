Тихановская рассказала, что может спровоцировать вторжение РФ в Беларусь

В РФ готовы оказать силовую помощь режиму Александра Лукашенко / uapress.info

Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала вероятность вооруженного вторжения России в Беларусь.

Как подчеркнула она в комментарии Радио Свобода, никаких оснований для военной помощи Лукашенко со стороны России не будет, потому что в Беларуси продолжаются сугубо мирные протесты.

"Я не думаю, что Владимир Путин может произнести слова, которые ничего не значат. Но мы понимаем, что повода для введения какой-либо "помощи", ОМОНа или еще кого-то не будет. Потому что у нас сугубо мирные протесты, никто из белорусских людей не хочет силового решения вопросов. Мы понимаем, что могут быть такие скрытые провокации со стороны власти, чтобы дать толчок, чтобы люди разочаровались, чтобы силу начать применять. Но это все провокации, белорусы не хотят никаких силовых методов", – сказала она.

Тихановская добавила, что причин для "помощи" в виде каких-то силовых решений со стороны России нет: "Это наша внутренняя проблема, внутренние вопросы, которые белорусы обязательно решат по белорусским правилам".

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Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.