Тихановская рассказала о случайной встрече с Зеленским

Также Тихановская похвалила то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пересеклись в Литве. При этом официальной встречи у них пока не было.
"Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", – рассказала Тихановская в интервью новостям "Сегодня".
В то же время Тихановская отметила, что всегда на связи с высшим руководством Украины и рада тем шагам навстречу, которые наша страна делает для бежавших от режима белорусов.
"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот, я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой… Вы приняли столько белорусов – десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это", – высказалась лидер белорусской оппозиции.
Также Тихановская похвалила то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.
Отношения Украины и Беларуси
Украинско-белорусские отношения очень серьезно испортились после того, как в августе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ряд обвинения в адрес Украины в том, что Киев якобы финансирует оппозицию республики.
В МИД Украины назвали такие заявления необоснованными и объявили о пересмотре дипломатических отношений с республикой Беларусь.
Официальный Киев наряду с Западом с 5 ноября 2020 года – с момента окончания каденции президента Лукашенко – не признает его легитимно избранным главой белорусского государства. Выборы президента Беларуси 9 августа прошлого года Украина и западный мир считают несостоявшимися.
26 мая 2021 года после инцидента с принудительной посадкой самолета рейса Ryanair, после чего в Минские были задержаны оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его девушка София Сапега, Киев принял решение о разрыве авиасообщения с Беларусью.
2 июля Лукашенко заявил, что он поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории.
Подробнее о ситуации на границе между Украиной и Беларусью смотрите в сюжете:
Впрочем, пограничники Украины заявили, что пункты пропуска на границе с Беларусью по-прежнему работают.
7 июля правительство Украины одобрило планы по введению официальным Киевом санкций в отношении Беларуси. Речь идет об ограничениях против лиц, которые причастны к подтасовке президентских выборов прошлого года и нарушениям прав человека.