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Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

24 ноября 2020, 05:57

Действующий президент заявил, что принял такое решение "в лучших интересах страны".

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, он принял такое решение "в лучших интересах страны". В то же время Трамп выразил уверенность в своей победе.

"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!", - отметил пока что действующий хозяин Белого дома, передает телеканал CNN.

Он также утверждает, что глава GSA Эмили Мерфи якобы подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за "твердую верность" США.

"Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", - заявил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что федеральные власти США объявили о готовности передать власть Байдену. Отмечалось, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах.

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Напомним:

  • Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал действующего президента Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.
  • Советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что администрация действующего президента США Дональда Трампа готова профессионально передать власть "демократу" Джо Байдену. При этом в Белом доме уточнили, что сделают это только тогда, когда будет доказано, что Байден действительно одержал победу на выборах 2020 года.
  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
  • Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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