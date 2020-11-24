Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

Действующий президент заявил, что принял такое решение "в лучших интересах страны".
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
Об этом Трамп написал в Twitter.
По его словам, он принял такое решение "в лучших интересах страны". В то же время Трамп выразил уверенность в своей победе.
"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!", - отметил пока что действующий хозяин Белого дома, передает телеканал CNN.
Он также утверждает, что глава GSA Эмили Мерфи якобы подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за "твердую верность" США.
"Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", - заявил Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщил, что федеральные власти США объявили о готовности передать власть Байдену. Отмечалось, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах.
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Напомним:
- Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал действующего президента Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.
- Советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что администрация действующего президента США Дональда Трампа готова профессионально передать власть "демократу" Джо Байдену. При этом в Белом доме уточнили, что сделают это только тогда, когда будет доказано, что Байден действительно одержал победу на выборах 2020 года.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.