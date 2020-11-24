Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

Дональд Трамп / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, он принял такое решение "в лучших интересах страны". В то же время Трамп выразил уверенность в своей победе.

"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!", - отметил пока что действующий хозяин Белого дома, передает телеканал CNN.

Он также утверждает, что глава GSA Эмили Мерфи якобы подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за "твердую верность" США.

"Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", - заявил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что федеральные власти США объявили о готовности передать власть Байдену. Отмечалось, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах.

Читайте такжеПомпео сделал громкое заявление о передаче власти в США

Напомним:

Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал действующего президента Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

Советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что администрация действующего президента США Дональда Трампа готова профессионально передать власть "демократу" Джо Байдену. При этом в Белом доме уточнили, что сделают это только тогда, когда будет доказано, что Байден действительно одержал победу на выборах 2020 года.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.