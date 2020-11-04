УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Трамп заявил о победе на выборах и намерен биться за результат в Верховном суде США

4 ноября 2020, 10:13

По словам Дональда Трампа, ему удалось одержать победу даже в тех штатах, в которых выигрыша от него никто не ждал.

Трамп
Трамп готов доказывать свою победу на выборах в Верховном суде США / Скриншот YouTube

Действующий глава государства, кандидат пост президента Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на выборах президента США-2020. Причем победить удалось даже в тех штатах, где победы никто не ожидал.

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Белом доме по мотивам оглашения первых предварительных результатов президентской гонки в среду, 4 ноября.

Трамп отметил, что ему удалось обойти Байдена в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

"Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Нам даже не нужны все эти штаты для победы", - отметил Трамп.

Более того, Трамп и его команды готовы обратиться в Верховный суд США в том случае, если официально победа не подтвердится.Читайте такжеШансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США

"Сейчас наша цель — добиться честности на благо нашей нации. Это очень важный момент для нашего государства. Поэтому мы отправимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы они (демократы) стали внезапно находить какие-то бюллетени в четыре утра и потом добавлять их в свои списки", - подчеркнул действующий глава государства.

Выборы президента США-2020

  • В Америке 3 ноября прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным в режиме реального времени, кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает 49,8% голосов избирателей, а "республиканец" Дональд Трамп – 48,6%. У Байдена 220 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно набрать 270 голосов.
  • Известно, что Трампу удалось занять лидирующие позиции в шести ключевых штатах – Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.
  • Тем временем у Белого дома собрались десятки активистов, выступающих против политики Дональда Трампа и его президентства.

новости США Дональд Трамп Выборы президента США-2020
Сейчас вы просматриваете новость «Трамп заявил о победе на выборах и намерен биться за результат в Верховном суде США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:13
Трамп заявил о победе на выборах и намерен биться за результат в Верховном суде США
10:05
Гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
09:53
Супермодель полностью разделась в протест избранию Трампа
09:43
Коронавирус в Украине установил три рекорда за сутки Видео
09:28
Возле Белого дома начались массовые протесты против Трампа Видео
Реклама
09:21
Выборы президента США: Трамп захватил лидерство в ключевых штатах Видео
09:21
Нынешний КС - это плохо. Но его разгон превратит нас в Россию мнение
09:19
Коронавирус в Киеве установил рекорд и пересек новую "красную линию"
08:48
Пенсия за выслугу лет - кто из украинцев потерял на нее право
08:25
Баку готов остановить войну в Карабахе - Алиев Видео
08:14
Когда закончится пандемия коронавируса: ученый дал прогноз
08:11
Локдаун в Украине уничтожит остатки малого и среднего бизнеса мнение
08:07
Байден и Трамп обратились к своим сторонникам
07:33
Выборы президента США: опубликованы свежие результаты Видео
06:55
Шансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США
06:54
США на пороге новой Гражданской войны мнение
06:28
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
06:27
Трамп перегнал Байдена по числу голосов американцев Видео
06:09
Рада разрешила украинцам менять отчества в документах Видео
05:59
Первые результаты выборов в США: кто лидирует
Реклама
05:51
Как удалить аккаунт Инстаграм и как восстановить: простые способы
05:23
Гороскоп на ноябрь 2020 года: астролог посоветовал, чем заняться Видео
05:05
Ученые обнаружили еще одно последствие Covid-19 для организма
05:00
Шантаж Рады со стороны КСУ: в Слуге народа пригрозили суду ответным ударом Видео
04:23
С Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинки
03:57
Самый модный и красивый осенний маникюр на короткие ногти - фото Фото
03:50
Участница Танців з зірками без белья снялась в образе вампирши Фото
03:19
Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща Видео
02:47
Ученые нашли новое влияние видеоигр на ум человека
02:22
Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных
02:20
Дипломат рассказал, как действовать Украине после выборов президента США Видео
02:03
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
01:39
Участница Топ-модели показала грудь на дерзком фото
01:18
Первые экзит-полы показали, о чем мечтают американцы
01:09
Врач объяснила, как Украина опростоволосилась с первым локдауном Видео
01:03
Дожди не спасли Крым: оккупанты "готовятся к худшему" Видео
00:59
Врач назвала реальное число больных коронавирусом в Украине Видео
00:53
Врач назвал самые ужасные ошибки при подозрении на коронавирус Видео
00:51
Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War отправят игроков в самое сердце Советского Союза Видео
00:41
Выборы в США: копы, биты, музыка и первая потасовка возле Белого дома Видео
Реклама
00:34
Пашинян объявил о начале особенной мировой войны в Карабахе Видео
00:23
Трамп откровенно высказался о своих шансах на победу
00:19
Стремительные поздравления с Днем железнодорожника – красивые тексты и картинки Видео
03 ноября, вторник
23:55
Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки обнаружили почти 9 тысяч зараженных Видео
23:29
Арахамия рассказал об "арсенале" против решений КСУ
23:06
Навальный "дал рецепт" победы над Лукашенко в Беларуси Видео
23:05
Трамп vs Байден: все подробности выборов президента в США
23:05
В Таиланде началась акция протеста против блокировки порносайта Pornhub
22:53
Трамп боится беспорядков: вокруг Белого дома усилили меры безопасности Видео
22:31
Три маркера: как отличить коронавирус от обычной простуды Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять