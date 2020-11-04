Трамп заявил о победе на выборах и намерен биться за результат в Верховном суде США

Трамп готов доказывать свою победу на выборах в Верховном суде США / Скриншот YouTube

Действующий глава государства, кандидат пост президента Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на выборах президента США-2020. Причем победить удалось даже в тех штатах, где победы никто не ожидал.

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Белом доме по мотивам оглашения первых предварительных результатов президентской гонки в среду, 4 ноября.

Трамп отметил, что ему удалось обойти Байдена в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

"Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Нам даже не нужны все эти штаты для победы", - отметил Трамп.

Более того, Трамп и его команды готовы обратиться в Верховный суд США в том случае, если официально победа не подтвердится.Читайте такжеШансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США

"Сейчас наша цель — добиться честности на благо нашей нации. Это очень важный момент для нашего государства. Поэтому мы отправимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы они (демократы) стали внезапно находить какие-то бюллетени в четыре утра и потом добавлять их в свои списки", - подчеркнул действующий глава государства.

Выборы президента США-2020