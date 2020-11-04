Трамп заявил о победе на выборах и намерен биться за результат в Верховном суде США

По словам Дональда Трампа, ему удалось одержать победу даже в тех штатах, в которых выигрыша от него никто не ждал.
Действующий глава государства, кандидат пост президента Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на выборах президента США-2020. Причем победить удалось даже в тех штатах, где победы никто не ожидал.
Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Белом доме по мотивам оглашения первых предварительных результатов президентской гонки в среду, 4 ноября.
Трамп отметил, что ему удалось обойти Байдена в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.
"Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Нам даже не нужны все эти штаты для победы", - отметил Трамп.
Более того, Трамп и его команды готовы обратиться в Верховный суд США в том случае, если официально победа не подтвердится.Читайте такжеШансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США
"Сейчас наша цель — добиться честности на благо нашей нации. Это очень важный момент для нашего государства. Поэтому мы отправимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы они (демократы) стали внезапно находить какие-то бюллетени в четыре утра и потом добавлять их в свои списки", - подчеркнул действующий глава государства.
Выборы президента США-2020
- В Америке 3 ноября прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным в режиме реального времени, кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает 49,8% голосов избирателей, а "республиканец" Дональд Трамп – 48,6%. У Байдена 220 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно набрать 270 голосов.
- Известно, что Трампу удалось занять лидирующие позиции в шести ключевых штатах – Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.
- Тем временем у Белого дома собрались десятки активистов, выступающих против политики Дональда Трампа и его президентства.