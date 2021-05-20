Транзит через Украину и СП-2: в Германии объяснили проблему переговоров с США

Германия стремится достроить СП-2 и одновременно решить вопрос с Украиной, а также энергобезопасностью Европы - Шольц / Reuters

Правительство Германии ведет переговоры с США по вопросам завершения строительства газопровода Северный поток-2 и ситуации с транзитом газа через Украину. Берлин пытался наладить диалог с Вашингтоном, чтобы разобраться, как достроить газопровод, но при этом урегулировать вопрос украинского транзита и энергетической безопасности Европы. Позиция Вашингтона об усилении зависимости европейских государств после запуска СП-2 является неверной, и перед правительством ФРГ стояла задача в этом разобраться. Такое заявление сделал вице-канцлер Олаф Шольц.

"Мы действительно пытались разными способами обеспечить продолжение разговора (с США) о том, как сделать так, чтобы строительство этого трубопровода было завершено, но в то же время мы могли бы решить все важные темы, заявленные в этой связи. К этому относится... транзит газа (через Украину) и вопрос энергетической безопасности Европы в целом", - сказал кандидат на пост канцлера Германии от Социал-демократической партии в эфире телеканала WDR.

Как полагает чиновник, Германия стремится к тому, чтобы использовать возможность для хороших переговоров со Штатами. В Вашингтоне считают, что СП-2 угрожает энергетической безопасности Европы, однако правительство ведет работу над тем, чтобы развенчать сомнения американцев.Читайте такжеЭксперт назвал еще худшую опасность для Украины, чем Северный поток-2

"В США существует неправильное представление о том, чтобы мы могли бы попасть в зависимость от этого российского газа, но, если иметь в виду газовый микс с Германии, это неверно, и исправить это неправильное представление было важной задачей правительства ФРГ", - подчеркнул Шольц.

Северный поток-2 новости