Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекращен

Венгрия прекратила транзит газа / УНИАН

3 октября транзит газа в Венгрию по территории Украины был полностью прекращен.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Венгрии.

Согласно информации на сайте оператора, прокачка газа через пункт Берегово на границе Украины с Венгрией в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров.

В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров.

В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше — в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

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По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября транзит газа через Украину в Венгрию точке Берегово отсутствует.

Напомним, ранее венгерская компания MVM Group и российский газовый монополист Газпром 27 сентября объявили о подписании 15-летнего контракта на поставки газа в Венгрию в обход территории Украины. Условия договора предполагают прокачку около 3,5 миллиардов кубометров через Сербию и еще 1 миллиарда кубических метров транзитом через Австрию. Пока газ в Венгрию идет через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на словацко-венгерской границе. Контракт Москвы и Будапешта может быть пересмотрен через 10 лет.

Украина подвергла критике контракт Венгрии с Газпромом. В МИД сделали заявление о том, что договор является политически мотивированным документом и ничем не обоснован с экономической точки зрения. Договоренность выгодна Кремлю и несет угрозу Киеву, а также украинско-венгерским отношениям.