Три страны ЕС против кандидатства Украины - Стефанишина

Какие страны выступают против кандидатства Украины / Reuters

Три страны Евросоюза категорически отказываются поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет DW.

"В целом примерно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине", - заявила чиновница.

При этом Стефанишина отказалась называть страны, которые выступают против, из-за того, что это только навредит принятию окончательного решения по кандидатству.

"Я уверена, что 24 июня (дата рассмотрения заявки Украины - ред.) ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "нет", - подчеркнула вице-премьер.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Документ был отправлен на дальнейшее рассмотрение Брюсселем.

В Европейском совете заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне. Вместе с ней изучат аналогичные документы по евроинтеграции Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен приложить максимум усилий для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По словам чиновника, это не только стратегический интерес Европы, но и ее долг.

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