"Три залпа Defender и ЧФ РФ исчезнет": эксперт объяснил, зачем России ракеты Циркон

Россия потерпела огромное фиаско в результате проведения учений Sea Breeze. Лучше бы она не выводила в море "металлолом" под флагом Черноморского флота РФ.
В России на август анонсировали очередной этап государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Эти сообщения появились именно сейчас не просто так, а потому что Россия потерпела огромное политическое и военно-техническое фиаско в результате проведения учений Sea Breeze.
Как объяснил Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, России четко дали понять, что все будут использовать нейтральные воды, согласно международному морскому праву, и никто никому не позволит перекрывать какие-то проливы или заливы и господствовать в акватории одного из морей.
"При этом прохождение британского эсминца Defender было направлено на то, чтобы показать России, что она в Черном море никто и звать ее никак. А когда Россия вывела свой основной боевой состав Черноморского флота в море в противовес морскому параду участников Sea Breeze, это выглядело жалко и смешно, по сравнению с кораблями стран-членов НАТО. Лучше бы она никого не выводила... Весь тот "металлолом", который вышел в море под флагом ЧФ РФ, явно не в состоянии противостоять кораблям НАТО, а корабли береговой охраны, которые должны быть высокоскоростными и маневренными, не смогли даже догнать эсминец Defender", - отметил Жданов.
Теперь же Россия попытается похвастаться каким-то супероружием, которого у нее по сути нет, чтобы убедить НАТО, что РФ – сильный противник.
"Кроме того, боевых кораблей в составе ЧФ около 90 штук, а у Defender 90 "Томагавков" на борту, и один залп Defender – это 30 ракет. То есть три залпа – и что, и Черноморского флота РФ нет? Отсюда и компания по "Циркону": это же противокорабельная ракета – мол, вы придете, и мы вас всех потопим, потому что у нас есть "Циркон", - отметил Жданов.
"И теперь, потерпев фиаско, Россия пытается показать, что у нее "есть зубы", и с помощью нового "супероружия" она может пугать всех участников мореходства, в частности, в Черном море", - добавил военный эксперт.
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"Обстрел" британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
- ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
- Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
- Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.