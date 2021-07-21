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"Три залпа Defender и ЧФ РФ исчезнет": эксперт объяснил, зачем России ракеты Циркон

21 июля 2021, 02:28
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Россия потерпела огромное фиаско в результате проведения учений Sea Breeze. Лучше бы она не выводила в море "металлолом" под флагом Черноморского флота РФ.

HMS Defender
Корабли береговой охраны РФ даже не смогли догнать британский эсминец Defender / Фото Reuters

В России на август анонсировали очередной этап государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Эти сообщения появились именно сейчас не просто так, а потому что Россия потерпела огромное политическое и военно-техническое фиаско в результате проведения учений Sea Breeze.

Как объяснил Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, России четко дали понять, что все будут использовать нейтральные воды, согласно международному морскому праву, и никто никому не позволит перекрывать какие-то проливы или заливы и господствовать в акватории одного из морей.

"При этом прохождение британского эсминца Defender было направлено на то, чтобы показать России, что она в Черном море никто и звать ее никак. А когда Россия вывела свой основной боевой состав Черноморского флота в море в противовес морскому параду участников Sea Breeze, это выглядело жалко и смешно, по сравнению с кораблями стран-членов НАТО. Лучше бы она никого не выводила... Весь тот "металлолом", который вышел в море под флагом ЧФ РФ, явно не в состоянии противостоять кораблям НАТО, а корабли береговой охраны, которые должны быть высокоскоростными и маневренными, не смогли даже догнать эсминец Defender", - отметил Жданов.

Теперь же Россия попытается похвастаться каким-то супероружием, которого у нее по сути нет, чтобы убедить НАТО, что РФ – сильный противник.

"Кроме того, боевых кораблей в составе ЧФ около 90 штук, а у Defender 90 "Томагавков" на борту, и один залп Defender – это 30 ракет. То есть три залпа – и что, и Черноморского флота РФ нет? Отсюда и компания по "Циркону": это же противокорабельная ракета – мол, вы придете, и мы вас всех потопим, потому что у нас есть "Циркон", - отметил Жданов.

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"И теперь, потерпев фиаско, Россия пытается показать, что у нее "есть зубы", и с помощью нового "супероружия" она может пугать всех участников мореходства, в частности, в Черном море", - добавил военный эксперт.

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"Обстрел" британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
  • ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
  • Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
  • Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.
новости России Черное море Sea Breeze черноморский флот РФ Олег Жданов ракета Циркон
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