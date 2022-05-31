Турция принципиально не принимает санкции против России - МИД

Турция не вводит санкции против России / УНИАН

Турция не планирует принимать санкции против России из-за развязанной в Украине войны. Такое решение является принципиальным. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Он добавил, что Турция может поддержать введение определенных ограничений.

"Позиция Анкары по этому вопросу от начала ясна: мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит лишь ограничения, вводимые только на уровне ООН. Это важная позиция. Поэтому в современном мире, как мы видим, каждая страна может предложить ограничения в отношении другой страны. Это касается не только российско-украинской войны. Так было в прошлом, и так может быть в будущем", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Также он отметил, что Турция не будет позволять России обходить ограничения через страну.

Читайте такжеЕвропа устала: зачем Запад оттягивал введение шестого пакета санкций

Напомним, Евросоюз принял шестой пакет санкций против России из-за полномасштабной войны в Украине. ЕС вводит нефтяное эмбарго на импорт российской нефти, однако частично. Под санкции не попадет танкерная нефть и нефть из газопровода "Дружба", от которого зависит Венгрия.

Кроме того, ЕС принял решение об отключении от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк".

Другие новости: