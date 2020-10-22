Турция введет войска в Нагорный Карабах: у Эрдогана назвали главное условие

Эрдоган может принять принципиальное решение по вопросу Нагорного Карабаха / Reuters

Официальная Анкара готова отправить войска Турции в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе для поддержки военной операции Азербайджана.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в эфире турецкого телеканала CNN Turk.

По его словам, глава турецкого государства Реджеп Эрдоган по данному вопросу настроен решительно – в Анкаре с первых дней обсуждают возможность ввода вооруженных сил в Нагорный Карабах.

"Наш президент(Тайип Эрдоган) заявил об этом с первого дня (обострения конфликта в Нагорном Карабахе). Турция не колеблется, наш президент не колеблется", - сказал Октай.

Также он добавил, что Турция готова оказать военную помощь Азербайджану и направить войска в Карабах в том случае, если Баку попросит об этом Анкару. Пока таких запросов не поступало.Читайте такжеЭксперт назвал причину вспышки войны в Нагорном Карабахе

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе