Турция введет войска в Нагорный Карабах: у Эрдогана назвали главное условие

Турция намерена оказать Азербайджану масштабную военную поддержку.
Официальная Анкара готова отправить войска Турции в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе для поддержки военной операции Азербайджана.
Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в эфире турецкого телеканала CNN Turk.
По его словам, глава турецкого государства Реджеп Эрдоган по данному вопросу настроен решительно – в Анкаре с первых дней обсуждают возможность ввода вооруженных сил в Нагорный Карабах.
"Наш президент(Тайип Эрдоган) заявил об этом с первого дня (обострения конфликта в Нагорном Карабахе). Турция не колеблется, наш президент не колеблется", - сказал Октай.
Также он добавил, что Турция готова оказать военную помощь Азербайджану и направить войска в Карабах в том случае, если Баку попросит об этом Анкару. Пока таких запросов не поступало.Читайте такжеЭксперт назвал причину вспышки войны в Нагорном Карабахе
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- Анкара с момента обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе выступила с обвинениями в адрес Армении и сделала заявление о всесторонней поддержке Баку в конфликте с Ереваном.
- Президент Реджеп Эрдоган призывал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха и вернуть данную территорию под контроль республики Азербайджан.
- У Эрдогана отмечали, что Турция пока не планирует принимать участие в нагорно-карабахском конфликте. Однако при определенных условиях Анкара готова будет ввести войска в Карабах.
- В Армении считают, что Турция напрямую вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Анкару в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий на Южном Кавказе. Анкара все подобные обвинения отрицает.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Анкара обеспечивает подкрепление Азербайджану в Нагорном Карабахе. Штаты призывают третьи страны не вмешиваться в войну Баку и Еревана.
- В Баку раскритиковали данное заявление и акцентировали внимание на том, что оно не соответствует официальной позиции Вашингтона по нагорно-карабахскому конфликту.